Comercial da Apple destaca vídeos em 4K a 120qps dos iPhones 16 Pro

O canal brasileiro da Apple no YouTube lançou hoje um novo comercial (o qual já havia sido publicado em canais de alguns outros países) destacando uma das principais novidades relacionadas à câmera dos iPhones 16 Pro: a captura de vídeos em 4K a 120 quadros por segundo.

A Apple foca principalmente na possibilidade de gravar vídeos em câmera lenta com qualidade cinematográfica com essa resolução e essa taxa de qps, bem como com suporte à tecnologia Dolby Vision.

Ao som da música “Roll The Credits”, de Danielle Ponder, é possível conferir acrobacias de um grupo de profissionais em câmera lenta — algo que fica ainda mais detalhado ao ser gravado com as lentes do novo aparelho da Apple.

Como de costume, hardware e software adicionais foram utilizados para a gravação e para a edição, que foi feita profissionalmente em um Mac.

