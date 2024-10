Como converter unidades ou moedas no app Calculadora [iPhone e iPad]

O aplicativo Calculadora (Calculator) do iPhone/iPad ganhou ótimas novidades com o iOS/iPadOS 18.

Publicidade

Além de ser a primeira versão do sistema operacional dos iPads que recebeu esse app, também tornou-se possível fazer conversões de medidas e de moedas diretamente por ele — algo que só era possível no Mac.

Confira como usar a função! 🙂

Como converter unidades ou moedas no app Calculadora do iPhone e do iPad

Abra o app Calculadora no iPhone/iPad e toque no ícone dela (no iPhone, ele fica no canto inferior esquerdo). Selecione “Conversão” e use as setinhas acima para escolher o que quer converter.

É possível fazer as conversões de:

Publicidade

Ângulo

Área

Moeda

Dados

Energia

Força

Combustível

Comprimento

Potência

Pressão

Velocidade

Temperatura

Tempo

Volume

Peso

Toque em “OK” depois de escolhê-la e insira os números. Para mudar a ordem, use as setinhas para cima e para baixo, mais ao lado.

Para sair do modo de conversão, toque novamente no ícone de calculadora e desmarque “Conversão”.