Como visualizar o histórico de cálculos no app Calculadora [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Calculadora (Calculator) finalmente chegou ao iPad com o iPadOS 18. Além disso, o app também recebeu novidades no iOS 18 e no macOS Sequoia 15.

Dentre elas, está uma que pode ser muito útil para quem faz muitos cálculos durante o dia. Trata-se da possibilidade de visualizar o histórico de contas. E é exatamente isso que mostraremos como visualizar. 😉

Como visualizar o histórico de cálculos na Calculadora do iPhone/iPad

Abra o app Calculadora e toque no botão representado por três risquinhos — no iPhone, ele fica no canto superior esquerdo da tela. Ou, se preferir, deslize o dedo a partir do lado esquerdo em direção à direita.

O histórico de cálculos será mostrado na ordem dos mais recentes aos mais antigos. Para apagar um deles, toque em “Editar”, escolha os que quer deletar e vá até “Apagar”. Ou, para apagar todos de uma só vez, escolha “Apagar Tudo”.

Como visualizar o histórico de cálculos na Calculadora do Mac

Com a calculadora aberta, vá até Visualizar » Mostrar Histórico na barra de menus ou use o atalho ⌃ control ⌘ command S .

Para recarregar o cálculo, clique em um deles. Já se quiser copiar a resposta, mantenha a tecla ⌃ pressionada, selecione-a na listagem e escolha se deseja copiar a expressão ou o resultado.

Você também pode deslizar dois dedos da direita para a esquerda no trackpad em cima dele ou clicar com o botão direito do mouse e escolher o botão de copiar.

Para apagar um deles no histórico, faça o mesmo processo acima e selecione “Apagar” ou o ícone da lixeira. Para apagar todos de uma vez, selecione-os e clique no ícone da lixeira.