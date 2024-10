Filme “Lobos”, com George Clooney e Brad Pitt, chega ao Apple TV+

Chegou hoje ao catálogo do Apple TV+ o aguardado filme de comédia e ação “Lobos” (“Wolfs”), estrelado e produzido por ninguém menos que os astros George Clooney e Brad Pitt.

A história do longa se desenrola quando os dois protagonistas (rivais) são contratados para remover um corpo da cena de um crime — o que faz com que eles se vejam obrigados a trabalhar em equipe para lidar com uma série de eventos inesperados.

Dois solucionadores rivais se cruzam quando ambos são chamados para encobrir o erro de uma importante figura pública de Nova York. Durante uma noite conturbada, eles terão que deixar de lado suas diferenças e egos para concluir o serviço.

Além de Clooney e Pitt, o elenco de “Lobos” também conta com nomes como Austin Abrams, Amy Ryan e Poorna Jagannathan. O roteiro, a produção e a direção, por sua vez, ficam por conta de Jon Watts.

Parte do elenco, inclusive, esteve há algumas semanas no Festival de Cinema de Veneza para celebrar a estreia do filme:

Antes previsto para ser exibido nos cinemas de maneira tradicional para só então entrar no catálogo do Apple TV+, o filme teve uma exibição em alguns poucos estabelecimentos na semana anterior, sendo agora uma exclusividade do serviço de streaming da Maçã.

Uma continuação para o longa, vale recordar, já foi confirmada pela Apple.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

