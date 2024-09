Patente da Apple visa detectar doenças cardíacas com a ajuda dos AirPods

A Apple solicitou o registro de uma nova patente junto ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO) a qual indica que os AirPods poderão ser usados futuramente para detectar problemas cardíacos dos usuários.

O pedido de patente menciona um dispositivo (utilizado no ouvido) com um microfone que processa o sinal captado para detectar se há uma associação entre ele e alguma patologia cardíaca, utilizando para isso um algoritmo preditivo visando detectar a presença de características relacionadas às doenças.

Esse processamento poderá incluir a aplicação de um filtro e a detecção de sinais de infrassom ou de ultrassom na captação do microfone. O sinal poderá ser processado para detectar a indicação de um batimento cardíaco ou outro movimento, sendo útil para detectar alterações como bradicardia e taquicardia.

Mas a patente prevê a detecção de patologias ainda mais complexas com um método que consistiria no trabalho em conjunto com outro sensor (como o do Apple Watch) para processar um segundo sinal cardíaco. Com isso, seria possível compará-los e detectar, por exemplo, o tempo em que o sangue leva para ir do pulso à cabeça.

Uma das doenças mais graves que poderiam ser detectadas seria o bloqueio na artéria carótida. Para tal, a Apple poderia incluir o uso de uma rede neural artificial para identificar a patologia com base justamente na comparação entre uma primeira e segunda atividade cardíaca dos usuários.

A solicitação do registro da patente por parte da Apple corrobora um rumor recente de que os futuros AirPods Pro poderão medir a frequência cardíaca dos usuários, além de indicar que os dispositivos inicialmente projetados para ouvir música poderão ir bem além em termos de saúde futuramente.

