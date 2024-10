Previsto para 2025, novo Vision Pro poderá ter chip “M5” e Apple Intelligence

De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, a Apple planeja começar a produção em massa de uma segunda geração do Vision Pro já no segundo semestre do ano que vem. Não muito diferente do modelo atual, o produto deverá ter como principal destaque a presença do chip “M5” e o suporte à Apple Intelligence.

Segundo Kuo, essas duas possíveis mudanças andarão diretamente de mãos dadas, uma vez que o chip mais recente e poderoso será necessário para incrementar de forma significativa o poder computacional do dispositivo e permitir uma melhor experiência dos usuários com a Apple Intelligence.

O maior desafio seria tornar a interface mais intuitiva e eficiente — o que espera-se ser atingido com a combinação de coisas como o rastreamento ocular, o controle por gestos e a própria Apple Intelligence. Uma integração com o Sora (da OpenAI), por exemplo, elevaria a experiência dos usuários a “níveis inimagináveis”.

Embora o design e o hardware (para além do chip) do dispositivo não deva mudar tanto — o que ajudará a diminuir os custos de produção —, o preço poderá não ser tão diferente do atual. Porém, Kuo acredita que o dispositivo poderá se tornar mais competitivo se conseguir criar cenários de uso mais atrativos.

Reduções de custo e preço, melhorias no peso e na autonomia da bateria, etc., vão eventualmente acontecer. Comparado a produtos mainstream existentes, como o iPhone, a experiência de usuário inovadora de integrar a Apple Intelligence ao Vision Pro será mais notável.

Além da segunda geração do produto, vale recordar, rumores proeminentes indicam que a Apple estaria trabalhando em uma versão de menor custo para o Apple Vision, a qual supostamente abrirá mão de recursos e peças de hardware mais caras para tornar o dispositivo mais competitivo comercialmente.

