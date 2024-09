São necessários, em média, 68,6 dias de trabalho para comprar o iPhone 16 Pro no Brasil

Uma nova pesquisa feita pela plataforma Picodi revelou que o Brasil (ainda) ocupa o terceiro lugar entre os 50 países que mais requerem dias de trabalho necessários para adquirir os novos iPhones — nesse caso, o iPhone 16 Pro de 128GB.

De acordo com o iPhone Index 2024 um brasileiro precisa trabalhar, em média, 68,6 dias para comprar o modelo mais recente, tornando o país um dos locais mais desafiadores para adquirir o dispositivo.

Para chegar aos resultados, o levantamento comparou os preços locais do iPhone 16 Pro com o salário médio mensal líquido de cada país, dividido-os por 21 — que representa a média de dias trabalhados em um mês.

A Turquia lidera o ranking, com uma média de 72,9 dias de trabalho necessários para comprar o iPhone. Em seguida aparecem as Filipinas, com 68,8 dias. O principal fator para o alto número de dias trabalhados é renda média mais baixa nesses países.

Em contrapartida, a Suíça se destaca como o país onde é mais rápido adquirir o iPhone 16 Pro, sendo necessários apenas 4 dias de trabalho; em seguida vêm os Estados Unidos (5,1 dias), a Austrália e Singapura, ambos com 5,7 dias.

O estudo ressalta que, embora o preço do iPhone nos EUA seja anunciado em US$1.000, esse valor não inclui os impostos estaduais, que variam de acordo com a região, fazendo com que o preço final seja um pouco mais alto na maioria dos estados.

Por aqui, a situação é diferente: além do alto custo do aparelho, a renda média é expressivamente menor. Essa combinação faz com que o iPhone seja menos acessível no país, colocando o Brasil em uma das piores posições do índice.

Em relação a 2023, houve um aumento de 2 dias de trabalho necessários para adquirir um novo iPhone. No ano passado, como comentamos, para comprar um 15 Pro no Brasil eram necessários 66,6 dias trabalhados, de acordo com o mesmo estudo.

