Acessibilidade: como receber uma resposta vibratória ao ouvir músicas no iPhone

O aplicativo nativo Música (Music) recebeu uma função muito interessante com a chegada do iOS 18.

Batizado de Resposta Tátil da Música (Music Haptics), ele usa o Taptic Engine (motor vibratório dos iPhones) para oferecer uma resposta em formato de vibrações no aparelho enquanto a música estiver tocando — e em sincronia com ela, é claro.

O recurso é compatível com o Apple Music, o Apple Music Classical, o Shazam e apps de terceiros quando o iPhone estiver conectado a uma rede celular ou Wi-Fi. Além disso, o feedback tátil também poderá ser usando enquanto você estiver usando fones de ouvido com ou sem fio (incluindo os da Apple e da Beats, claro).

Veja os detalhes dessa função e como ativá-la! 🎶

Compatibilidade

É preciso ter um dos seguintes modelos de iPhones — obviamente, com o iOS 18 ou versão posterior instalado:

iPhones 12 e 12 mini

iPhones 12 Pro e 12 Pro Max

iPhones 13 e 13 mini

iPhones 13 Pro e 13 Pro Max

iPhones 14 e 14 Plus

iPhones 14 Pro e 14 Pro Max

iPhones 15 e 15 Plus

iPhones 15 Pro e 15 Pro Max

iPhones 16 e 16 Plus

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max

Como ativar a Resposta Tátil da Música

Abra os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e em “Resposta Tátil da Música”, na seção “Audição”. Você poderá ativá-la, conferir os apps disponíveis e também reproduzir uma amostra do recurso na prática.

Você pode controlar a vibração pela Central de Controle ou pelos próprios apps compatíveis.

Na Central de Controle: toque em cima do ícone de uma nota musical que aparecerá quando a Resposta Tátil da Música for ativada nos Ajustes. Se ela estiver com contorno em branco, estará ligada.

No app Música e outros compatíveis: abra a tela de reprodução em tela cheia da música compatível e toque em “Resposta Tátil da Música” (acima dos controles) para colocá-la em pausa. Se a música não for compatível com a resposta tátil, um aviso será exibido.

Para curtir as músicas hápticas, a Apple preparou uma seção especial no Apple Music com algumas playlists especiais com canções que suportam a função. Você pode conferi-la nesse link.