Anatel homologa os dois modelos dos AirPods 4 e os AirPods Max com USB-C

Poucas semanas após a keynote na qual a Apple apresentou a quarta geração dos AirPods, as duas versões dos fones de ouvido — os AirPods 4 base e os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído — foram devidamente homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) —, bem como também os AirPods Max com USB-C.

Cinco dispositivos foram homologados separadamente:

A3056 e A3055 – AirPods 4 (ANC)

e – AirPods 4 (ANC) A3053 e A3050 – AirPods 4

e – AirPods 4 A3059 – Wireless Charging Case for AirPods 4 (ANC)

– Wireless Charging Case for AirPods 4 (ANC) A3184 – AirPods Max (USB-C)

Ainda falta a Charging Case for AirPods 4, modelo A3058 .

Os AirPods 4 são fabricados pela Luxshare em três unidades na China e em uma no Vietnã, enquanto os AirPods Max saem de duas unidades fabris da Goertek Intelligence na China.

Eis algumas imagens dos Certificados de Conformidade Técnica dos produtos emitidos pela agência regulatória brasileira, só como exemplo:

Os AirPods 4, vale recordar, marcam um reposicionamento na linha mais básica de AirPods da Apple, uma vez que até pouco tempo atrás a empresa comercializava os AirPods de terceira geração ao lado dos AirPods de segunda geração, como uma alternativa mais barata.

Além da função mais avançada de cancelamento ativo de ruído, os AirPods 4 mais caros contam com diferenças como uma case equipada com alto-falantes e recursos de software como Modo Ambiente, Áudio Adaptativo e Detecção de Conversa.

No Brasil, os AirPods 4 base poderão ser adquiridos por R$1.500, enquanto os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído custam R$2.000; já os AirPods Max têm preço sugerido de R$6.590 — todos disponíveis supostamente a partir do dia 30/9.



