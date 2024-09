Chegou aquela época do ano: debater os números dos iPhones

Passado o lançamento do iPhones 16, do iPhone 16 Plus, do iPhone 16 Pro e do iPhone 16 Pro Max que substituíram o iPhone 15, o iPhone 15 Plus, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, junto ao Apple Watch Series 10 que substituiu o Apple Watch Series 9, do Apple Watch Ultra 2 preto que se juntou ao Apple Watch Ultra 2 natural, dos AirPods Max (USB-C) que substituíram os AirPods Max (Lightning), dos AirPods 4 e dos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído que substituíram os AirPods (2ª geração), os AirPods (3ª geração) com estojo de recarga Lightning e os AirPods (3ª geração) com estojo de recarga MagSafe (USB-C), além de terem se juntado aos atuais AirPods Pro (2ª geração) com estojo de recarga MagSafe (USB-C) — que antes se chamavam AirPods Pro (2ª geração), é hora de olhar para outubro e para o provável anúncio do “iMac 37”, do “MacBook Pro 27”, do “Mac mini 15”, do iPad mini (7 ª geração) em suas variantes Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular, e do iPad (11ª geração) Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular.

Sim, o parágrafo anterior ficou dolorosamente incompreensível, ainda que tecnicamente preciso . E esse é justamente o meu ponto.

Definitivamente, não é de hoje que a Apple parece enfrentar uma certa dificuldade para fazer sentido das múltiplas gerações, variações e iterações das suas linhas de produtos cada vez mais intumescidas. No caso do iPhone, ainda há muitas pessoas que seguem estranhando a existência de algo chamado iPhone de-zes-seis.

Rafael Fischmann, inclusive, é uma delas:

Quando estávamos no iPhone 7, eu dizia que a Apple tinha que parar com isso, senão daqui a pouco estaríamos no iPhone 13. E já estamos no iPhone 16.

Se, às vésperas do iPhone X, muitos torciam para a Apple aproveitar a oportunidade e reiniciar a numeração do iPhone de alguma forma — talvez passando a chamá-lo de “Apple Phone”. Hoje essas pessoas decerto já se resignaram ao fato de que, mais cedo ou mais tarde, provavelmente estaremos falando sobre iPhones “19”, “23” ou “30”. Fato é que, com ou sem número, a marca iPhone é uma das mais reconhecidas e valiosas do mundo e, por isso, não deverá mudar tão cedo.

Destaque no site da Apple após o evento “It’s Glowtime” ilustra um pouco o problema da nomenclatura.

Olhando para os lados

Nas infinitas vezes em que vimos esse debate surgir ao longo dos últimos anos, não faltaram exemplos de como a concorrência direta da Apple lida com isso. E a coisa só se intensificou depois que a Samsung passou a usar o ano de lançamento como o padrão de batismo da linha Galaxy S, em 2020.

Em discussões assim, geralmente o contraponto é o seguinte: o fato de a Samsung lançar o telefone em janeiro/fevereiro favorece a nomenclatura, ao contrário da Apple que lança seus telefones em setembro.

Neste momento, muitos devem estar pensando: “Uai, então façam como a indústria automotiva, e adotem a nomenclatura do ano seguinte!”. Sim, é uma opção. Ainda assim, datar pelo ano faz com que o produto pareça ficar velho mais rápido. Conforme o tempo vai passando, um “iPhone 14” soa menos ultrapassado do que um “iPhone 2022”.

Na contramão de tudo isso, temos praticamente toda a linha de Macs, que sempre pareceu conviver muito bem com a ausência de um índice quantificador como sufixo de cada versão em seus nomes de marketing. Se a Apple tivesse adotado nos Macs o esquema de numeração que ela emprega nos iPhones, aí sim teríamos os números que eu incluí no início do texto justamente com a intenção de mostrar como chega um momento em que essa informação deixa de ser relevante num nome de marketing.

É bem verdade que nos últimos anos, a Apple passou a usar a geração do Apple Silicon associada a cada atualização de Macs (e de iPads). Mas oficialmente, cada novo MacBook Pro é apenas o “novo MacBook Pro”. Todos sabem disso, e se dão por satisfeitos com o fato de que se você for a uma loja, irá comprar a versão mais recente do produto. Não há confusão.

Por fim, há as categorias de produtos em que a própria Apple se dá por vencida, e rebatiza para se adequar à forma como todos costumam chamá-lo. Foi o caso dos recém-lançados AirPods 4, que não se chamam AirPods (4 ª geração), já que todos os chamariam de AirPods 4 de qualquer forma. A má notícia é que ela também lançou a variação batizada oficialmente de AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído, provando que nada é simples nessa vida.

Quem aí já viu o Tim Cook chamando o Apple Watch de “iWatch” no dia do anúncio, em 2014? Esse vídeo é raridade e estava guardado aqui. A ABC News tirou esse segmento do ar a pedido da Apple, por motivos óbvios. 👀

Pois qual seria solução, então?

Bem, suprimir a numeração no nome de marketing do iPhone seria um excelente começo, já que esses números viraram paisagem há anos. De quebra, a mudança para apenas “iPhone” remeteria a uma época em que o nome do produto já era totalmente autossuficiente, sem precisar provar que ele era melhor apenas por ser o “n+1” da versão anterior.

Aqui, certamente cada um tem o seu palpite e, na escala que vai de “Quem ainda se importa com esse assunto?” a “Precisam mudar tudo!”, eu faço parte do time dos que acham que já tem uns anos que o grande público parou de acompanhar se o novo modelo do iPhone é o 15, se é o 16 ou se é o 17. Ou que, no mínimo, esse tipo de designação já não significa a mesma coisa que costumava significar na época de um iPhone 5s, um iPhone 7 ou um iPhone X.

Segundo o Mactracker, e somando os aparelhos anunciados em setembro de 2024, a Apple já lançou 50 modelos diferentes de iPhones desde 2007.

Do ponto de vista prático, o único momento em que a versão de um iPhone realmente importa é na hora de comprar um modelo mais antigo, ou de revender um modelo por conta própria. E dado que a Apple de Tim Cook passou, há anos, a manter iPhones antigos à venda mesmo depois de lançar modelos novos, essa diferenciação é válida.

Ainda assim, esse também sempre foi o caso dos Macs, que passaram as últimas décadas lidando muito bem com sufixos como “(Retina, 15 polegadas, meados de 2014)” ou até o estabanadíssimo “(13 polegadas, 2016, duas portas Thunderbolt 3)” apenas em suas fichas técnicas, mantendo os nomes de marketing sem qualquer qualificador numérico. Era MacBook Pro e pronto!

Garanto que a Apple nunca deixou de vender uma unidade sequer porque ela não enumera as versões. Ah, e vale observar que ela também vende Macs anteriores em seu site oficial, assim como faz com iPhones, mas sem a confusão de números e de versões na hora de apresentá-los num contato inicial.

Apresentação atual de iPhones e de Macs no site da Apple.

Mais e mais, a alta numeração do versionamento de iPhones parece ser uma unha encravada conceitual na principal linha de produtos de uma empresa que sempre primou pela simplicidade, e cujos nomes de produtos sempre foram sinônimos de inovação e de relevância por si só.

Estou falando da mesma empresa que pegou os chips da série A dos iPhones e iPads, os batizou como série M para diferenciá-los nos Macs e, em seguida, mudou de A para M os chips de apenas parte da linha de iPads? Estou! Mas debatamos um enrosco de cada vez…

