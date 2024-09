Como compartilhar um trecho de podcast pelo app Podcasts [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Podcasts do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 trouxe uma novidade muito bem-vinda para quem costuma compartilhar episódios dos seus programas prediletos.

Trata-se da possibilidade de escolher fazer isso a partir de certo trecho, para que as pessoas que tocarem/clicarem no link possam ser levadas diretamente a ele. Veja como é simples fazer isso na prática! 🎙️

Como compartilhar um podcast a partir de um trecho pelo iPhone/iPad

Com a tela de reprodução do podcast aberta em tela cheia, vá até o trecho desejado e toque no botão representado por três pontinhos.

Selecione “Compartilhar Episódio…” e escolha o botão “Desde o Início”, abaixo do nome do podcast, na folha de compartilhamento.

Em seguida, toque em cima da minutagem que estiver ouvindo no momento e em “OK”. Por fim, escolha onde e com quem deseja fazer o compartilhamento.

Opcionalmente, vá até a descrição do podcast, toque na minutagem, em “Compartilhar…” e escolha com quem deseja fazer isso.

Como compartilhar um podcast a partir de um trecho pelo Mac

Na página do episódio em questão, clique em cima da minutagem (na descrição), selecione “Compartilhar…” e escolha por onde fazer isso.

A Apple informa que, caso o podcast suporte transcrições, isso também poderá ser feito por essa área.