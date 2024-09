Como criar múltiplas bibliotecas no app Música do Mac

Há algum tempo, nós mostramos que é possível criar múltiplas fototecas no aplicativo nativo Fotos (Photos) no seu Mac. Ocorre que a Apple também permite a criação de vários bibliotecas no app Música (Music).

Assim, você pode ter uma biblioteca com músicas que queira manter em uma biblioteca de um dispositivo de armazenamento externo, por exemplo.

Confira como criá-la facilmente! 👨‍💻

Se o app Música estiver aberto no seu computador, encerre-o indo até Música

» Encerrar Música na barra de menus, usando a combinação de teclas ⌘ command Q ou clicando com o botão direito do mouse em cima do ícone no Dock e selecionando “Encerrar”.

Depois, mantenha pressionada a tecla ⌥ option enquanto clica no ícone do app Música. Quando a caixa de diálogo do app aparecer, escolha “Criar Biblioteca…”, dê um nome para ela, adicione etiquetas e escolha o local onde quer salvá-la.

Quando estiver pronto, clique em “Salvar”.

Segundo a Apple, você pode usar nomes diferentes de “Música” ou “Música Nova” para obter resultados melhores. Além disso, em cada biblioteca criada, é possível alterar os ajustes dela indo até Música » Ajustes… na barra de menus ou usando o atalho ⌘ , .

Já conhecia essa dica? 🎶