Como ativar o Toque Duplo para exercícios no Apple Watch

O watchOS 11 trouxe alguns truques bem úteis para quem usa o Apple Watch no dia a dia.

Com a inclusão do gesto de Toque Duplo (Double Tap) no Series 9/10 e no Ultra 2, a Maçã agora permite que você alterne entre as visualizações de um exercício no app nativo de mesmo nome sem precisar usar as duas mãos.

Veja como ativar isso! ⌚️

Como ativar o Toque Duplo para exercícios pelo iPhone

Abra o app Watch e vá até a aba “Meu Relógio”. Depois, acesse “Exercício” e ative “Toque Duplo para Rolar”.

Obviamente, é necessário que o Toque Duplo tenha sido ativado anteriormente.

Como ativar o Toque Duplo para exercícios pelo Apple Watch

Pelo relógio, acesse os Ajustes, vá até “Exercício” e ative “Toque Duplo para Rolar”.

Ótima novidade, concordam? 🙂

