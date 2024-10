Como desativar o início automático das Atividades ao Vivo no Apple Watch

As Atividades ao Vivo (Live Activities), antes exclusivas apenas para iPhones e iPads, também estão agora disponíveis no Apple Watch com a liberação do watchOS 11.

No caso do relógio, elas podem aparecer no Conjunto Inteligente (Smart Stack) de forma automática, assim que a atividade estiver ocorrendo — como em uma viagem do app Uber ou uma entrega do iFood, por exemplo.

Porém, pode ser que você não queira mais que elas apareçam de forma automática no conjunto, onde permanecerão ativas quando o seu braço estiver para baixo. É possível desativar esse comportamento, veja como! ⌚️

Como desativar o início automático das Atividades ao Vivo pelo iPhone

Pelo iPhone, abra o app Watch, toque na aba “Meu Relógio” e escolha “Atividades ao Vivo”. Depois, desmarque a opção “Inicie as Atividades ao Vivo Automaticamente”.

Como desativar o início automático das Atividades ao Vivo pelo Apple Watch

Abra os Ajustes, toque em “Conjunto Inteligente” e em “Atividades ao Vivo”. Depois, desmarque a opção “Inicie as Atividades ao Vivo Automaticamente”.

Com esse procedimento, as Atividades ao Vivo não serão mais iniciadas de forma automática no seu Apple Watch.

