Como mudar o som padrão (chamadas e alertas) do Apple Watch

Os donos de Apple Watches finalmente podem, a partir do watchOS 11, mudar o som padrão que será reproduzido em chamadas e alertas do sistema. É a primeira vez que a Maçã permite isso — até então, ou você optava por deixar o relógio no modo silencioso ou teria que se acostumar com os sons padrão, mesmo.

Publicidade

É possível alterar os sons dos toques, de SMSs, de novos emails, além do alerta padrão, e dos apps Calendário (Calendar) e Lembretes (Reminders).

Veja como é simples fazer isso! 🔊

Como mudar os sons do Apple Watch pelo relógio

Abra os Ajustes, toque em “Som e Tato” e escolha as categorias “Toque”, “Som de SMS”, “Novo E-mail”, “Alertas do Calendário”, “Alertas de Lembretes” ou “Alertas Padrão”.

Você poderá reproduzir um trecho das opções disponíveis e aplicar aquele que quiser.

Como mudar os sons do Apple Watch pelo iPhone

Com o app Watch aberto no iPhone, vá até a aba “Meu Relógio”, escolha “Som e Tato”, e as categorias desejadas para ouvi-las e escolher a preferida.

Fácil, não acharam? ⌚️

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Ultra-2,10499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Series-10-42-mm,5499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Series-10-46-mm,5899.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-SE-40mm-2-geracao,3299.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Smartwatch-Apple-Watch-SE-44mm-2-geracao,3699.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.