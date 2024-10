Como receber estimativas de ovulação retrospectivas usando o Apple Watch

Há alguns anos, a Apple permite que as mulheres acompanhem o seu ciclo menstrual de uma forma descomplicada usando o aplicativo Saúde (Health) do iPhone e do iPad, além do Acompanhamento de Ciclo (Cycle Tracking) do Apple Watch.

Com a chegada dos Apple Watches Series 8 e Ultra (primeira geração), a Maçã avançou nesse sentindo, passando a permitir que sejam vistas as previsões de menstruação e o fornecimento das estimativas de ovulação retrospectivas.

Isso só é possível graças a sensores especiais presente nos relógios, que podem monitorar mudanças ocorridas na temperatura. Veja o que é preciso para conferir essas informações e como usá-las! ⌚️

É importante lembrar que esse recurso não deve ser utilizado como um método contraceptivo. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico.

Compatibilidade

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 10

Como receber as estimativas de ovulação

Para recebê-las, será preciso que você ative o acompanhamento de ciclo e também de sono — já que será preciso usar o relógio enquanto você estiver dormindo.

Certifique-se de que o Foco Sono está ativado quando for dormir, para que uma temperatura basal seja estabelecida. A Apple informa que os dados de temperatura do pulso estarão disponíveis depois de cerca de cinco noites dormindo com o Watch.

Quando quiser visualizar os dados de temperatura do pulso, abra o app Saúde no seu iPhone, toque na aba “Explorar”, em “Medidas Corporais” e em “Temperatura do Braço”.

As estimativas de ovulação retrospectivas estarão disponíveis após cerca de dois ciclos menstruais dormindo com o smartwatch todas as noites.

