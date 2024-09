Após descontinuar acessório, Apple retira aplicativo da Beddit da App Store

A Apple continua matando aos poucos os acessórios da Beddit, companhia de saúde que adquiriu em 2017 visando incrementar os recursos de monitoramento de sono do iPhone e do Apple Watch.

Desta vez, conforme visto pelo MacRumors, a Apple removeu da App Store na última semana os aplicativos para os modelos 3.0 e 3.5 do Beddit Sleep Monitor, fabricados para medir, gerenciar e melhorar o sono dos usuários.

A jornada da empresa envolvendo a redução da atuação da Beddit começou já no primeiro ano após a aquisição da startup, com o desligamento do serviço de sincronização na nuvem da empresa no final de 2018.

Quatro anos depois, em 2022, a empresa descontinuou o Beddit Sleep Monitor 3.5 silenciosamente — embora, na época, o aplicativo tenha continuado disponível para os usuários já existentes.

Curiosamente, a descontinuação mais recente chega num momento em que a Maçã implementou novos recursos envolvendo monitoramento do sono no watchOS — inclusive a detecção de apneia do sono.