Apple desistiu de investir na OpenAI, diz Wall Street Journal

De acordo com uma nova reportagem do The Wall Street Journal, a Apple desistiu dos planos para investir na OpenAI, os quais haviam sido revelados pelo mesmo jornal há cerca de um mês.

Segundo o WSJ, a Apple abandonou as negociações para participar da rodada de investimentos de grandes empresas na companhia de inteligência artificial (IA), a qual está prevista para ser encerrada na próxima semana.

A Apple, vale recordar, é parceira da OpenAI para integrar o ChatGPT à Siri como uma das novidades de IA da empresa previstas ainda para o iOS 18 — embora a Maçã também planeje fazer parcerias com outras empresas, como o Google (Gemini) e o Baidu.

A Maçã, inclusive, por pouco também não fez parte do conselho da OpenAI como observadora, mas desistiu por receio de ser alvo de questões regulatórias — o que, quem sabe, pode estar por trás também da desistência do investimento.

Enquanto a Apple recua, no entanto, gigantes como a Microsoft e a NVIDIA continuam no jogo. A dona do Windows, inclusive, pretende investir cerca de US$1 bilhão na companhia de IA, além dos US$13 bilhões já investidos até hoje.

Em meio a esse novo momento, a OpenAI estaria revisando sua estrutura corporativa para se tornar uma empresa com fins lucrativos — algo incentivado por muitos dos integrantes da atual rodada de investimentos. Há poucos dias, sua CTO Mira Murati deixou a empresa junto a outros dois importantes executivos.