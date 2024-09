Apple estaria preparando novo sistema para dispositivos de casa inteligente

Com os crescentes rumores de que a Apple estaria preparando novos dispositivos focados em casa inteligente, o jornalista Mark Gurman afirmou na última edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg) que a empresa deverá estrear também um novo sistema operacional com o lançamento desses produtos.

Supostamente chamado “homeOS”, o SO deverá contar como base o tvOS — que já é de certa forma utilizado também como a “fundação” do Software do HomePod — e poderá eventualmente substituir os sistemas para todos os dispositivos de casa inteligente da empresa (incluindo os sistemas dos aparelhos atuais).

Uma das novidades desse futuro sistema seria o suporte à Apple Intelligence, conjunto de recursos de inteligência artificial da Maçã. Ela não estará disponível nem nem na Apple TV e nem no HomePod, uma vez que tais dispositivos não contam com os requisitos de hardware necessários para executá-la.

O suporte à IA da Maçã, inclusive, seria um dos maiores diferenciais desses novos dispositivos — segundo Gurman, um aparelho de mesa com corpo robótico mais avançado com uma tela semelhante à de um iPad e um display inteligente de entrada para usar o FaceTime e controlar eletrodomésticos.

O dispositivo mais básico, inclusive, estaria sendo preparado já para o início do ano que vem, podendo ser considerado uma espécie de versão de baixo custo para o aparelho robótico, o qual segundo rumores deverá custar no mínimo US$1.000.