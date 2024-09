Apple poderá trocar botões de volume nos “iPhones 17 Pro” por botão à la Controle da Câmera

A Apple parece mesmo ter gostado de adicionar novos botões aos iPhones. No ano passado, vimos a empresa introduzir o chamado botão de Ação, que substituiu a antiga chave que ligava/desligava o modo silencioso. Este ano, foi a vez do Controle da Câmera de dar as caras nos smartphones da companhia — embora a Apple pareça se recusar a chamá-lo de “botão”, é verdade.

De acordo com o leaker Majin Bu [@MajinBuOfficial] em um post no X (antigo Twitter), essa leva de botões inteligentes não acabou. Isso porque, segundo fontes ouvidas por ele, a Apple estaria testando um novo botão aos moldes do Controle da Câmera para substituir os botões de volume e de Ação dos seus futuros aparelhos.

Ainda segundo o leaker, esse botão estaria sendo testado pela Maçã com os “iPhones 17 Pro” em mente, e a empresa também estaria considerando adicionar ainda mais funcionalidades a ele com o tempo. Ainda não está claro o que ele fará, mas é bem possível que funcione não só para ajustar o volume e ligar/desligar o modo silencioso, mas também para ativar funções personalizadas, assim como o botão de Ação.

Como uma forma de corroborar essa informação, Bu resgatou um rumor do ano passado de que a Apple estaria considerando adotar um design unificado para os botões de volume, que atualmente consistem em dois botões independentes. Esse botão de Ação turbinado, obviamente, também teria um design único.

Coincidentemente, uma semana antes de o leaker compartilhar esse rumor, o designer Jia [@upintheozone] compartilhou no X um conceito que pode nos dar uma ideia de como esse botão poderá funcionar caso ele seja realmente adotado pela Apple.

Como é possível notar na imagem acima, o conceito de Jia imagina um botão mais poderoso, capaz também, por exemplo, de alternar entre os modos Foco (Focus modes) do iOS.

O conceito também inclui a nova animação introduzida pela Apple que aparece quando você pressiona um dos botões do iPhone, a qual faz surgir uma “protuberância” bem no local onde o botão que está sendo pressionado fica.

Bacana, não? 🙂