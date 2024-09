Com fracasso iminente, Apple poderá repensar o Vision Pro por completo

Na mais recente edição da sua newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman afirmou que a Apple parece estar ciente de que precisa repensar a forma como lida com o mercado de headsets — atualmente representado apenas pelo Vision Pro na empresa.

Como é sabido, o dispositivo não parece ter atraído muitos consumidores logo de início, como aconteceu com outros produtos já lançados pela Maçã (vide o iPhone e o Apple Watch) — muito por limitações como a bateria externa (e com baixa autonomia), o conforto e, principalmente, o preço elevado.

Segundo o jornalista, no entanto, não há um consenso na empresa sobre qual caminho seguir para reverter o fracasso inicial do produto, o qual é engolido no mercado por versões bem mais acessíveis de produtos da Meta — empresa que acabou de apresentar um novo produto na categoria, diga-se.

O primeiro caminho, para Gurman, seria manter a linha Apple Vision mais ou menos como é o modelo atual, mas focando em uma versão menos cara ao economizar em componentes e tecnologias. Uma segunda geração do Vision Pro com um novo chip e suporte à Apple Intelligence também entraria no radar.

Outra opção seria remover componentes computacionais internos e a bateria externa e jogar a maioria das funções internas do Vision Pro para serem executadas no iPhone — o que reduziria seu peso e, principalmente, centenas de dólares nos componentes necessários para a produção do dispositivo.

A Apple também poderia desenvolver um produto que se aproximasse dos óculos que a Meta produz em parceria com a Ray-Ban, sem realidade aumentada (AR), mas com muita inteligência artificial (IA) embutida. Ou até mesmo produzir novos AirPods Pro com câmeras externas e IA para informar os usuários.

O caminho mais difícil será produzir um dispositivo de AR independente com um sistema de bateria, câmeras, rastreamento ocular e funções computacionais, mas com o peso e o tamanho de óculos tradicionais. Esse era o plano inicial da Apple para o Vision Pro, comumente designado como “Apple Glass”, mas que foi adiado por ser muito desafiador.

Segundo Gurman, a Apple poderá até mesmo lançar um ou todos esses produtos — embora tenha que acelerar as mudanças nesse setor, uma vez que corre o risco de perder de vez uma categoria que poderá mudar a forma como as pessoas usarão tecnologia futuramente.

