Como controlar o volume da reprodução de áudios do Apple Watch

O watchOS 11 trouxe uma função bem bacana para os usuários existentes do Apple Watch Ultra 2 e também dos novos donos do Apple Watches Series 10. Trata-se da possibilidade de reproduzir áudios do Apple Music, do Apple Podcasts e de outros apps diretamente no alto-falante do smartwatch.

Isso acaba sendo ideal para aqueles momentos em que você quiser escutar algo, mas ao mesmo tempo não está com os seus AirPods por perto.

Para aumentar/diminuir o som desses áudios, a Maçã passou a incluir um controle no sistema para isso. Veja onde encontrá-lo e como usá-lo.

Abra a Central de Controle do Apple Watch com o watchOS 11 instalado e localize o botão representado por um alto-falante. Selecione-o e use a Digital Crown ou o dedo para deslizar para cima (para aumentar o volume, obviamente) ou para baixo, para diminui-lo ou tirar completamente o áudio, se preferir.

Se esse controle não estiver aparecendo para você, role até o final da Central de Controle, toque em “Editar” e no “+” ao lado de “Volume” para adicioná-lo. Também é possível mudar a ordem dos botões, se preferir.

