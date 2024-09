Como fazer gravações em estéreo no app Gravador [iPhone e iPad]

O aplicativo Gravador (Voice Memos) dos iPhones e iPads equipados com o iOS/iPadOS 18 trouxe uma novidade muito bem-vinda para quem costuma usá-lo com frequência.

Trata-se das gravações em estéreo, que podem usar os vários microfones do iPhone e do iPad para gravar, com os canais de áudio direito e esquerdo.

A Apple informa que, caso ouça-as com fones de ouvido, sons diferentes serão ouvidos de microfones diferentes, mas a exibição da forma de onda ainda irá parecer a mesma. Confira como ativá-las no seu iPhone ou iPad! 🔊

Abra os Ajustes, toque em “Apps” e em “Gravador”. Depois, ative a opção “Gravação Estéreo”.

Apesar de ser muito bacana, essa função não está disponível para todos os dispositivos. Porém, a Maçã não informa em detalhes sobre quais seriam os aparelhos compatíveis.

Funcionou por aí? 🙂