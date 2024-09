Como usar a Mixagem de Áudio em vídeos gravados com o iPhone 16 [Pro]

Os recém-lançados iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max contam com um recurso bastante interessante para quem curte gravar vídeos caseiros ou profissionais com o seu smartphone.

Publicidade

Batizado de Mixagem de Áudio (Audio Mix), ele usa a inteligência avançada e o aprendizado de máquina dos novos aparelhos para ajustar o som de um vídeo depois que ele já foi gravado. Veja as opções disponibilizadas e como mudar isso! 📱

Depois que gravar um vídeo com o Áudio Espacial ativado, abra o app Fotos no seu iPhone e toque no botão de edição.

Em seguida, escolha o botão da Mixagem de Áudio e escolha uma das opções disponibilizadas:

Padrão : para o áudio ser reproduzido da forma como você o gravou;

: para o áudio ser reproduzido da forma como você o gravou; No Quadro : onde os sons e as vozes das fontes que não são visíveis no quadro do vídeo são reduzidos;

: onde os sons e as vozes das fontes que não são visíveis no quadro do vídeo são reduzidos; Estúdio : para reduzir os sons de fundo e a reverberação, fazendo com que o som se pareça mais como o de uma gravação em estúdio profissional;

: para reduzir os sons de fundo e a reverberação, fazendo com que o som se pareça mais como o de uma gravação em estúdio profissional; Cinema: nesse caso, todas as vozes são colocadas na trilha frontal, deixando os ruídos do ambiente em modo surround, como o áudio dos filmes.

Depois que escolher uma das opções, ainda é possível usar o controle deslizante para aumentar ou diminuir os níveis de efeito e ruído de fundo. Quando estiver satisfeito, toque em “Concluído”.

Mágico, não? 🔊