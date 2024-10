Flappy Experience é um “clone” de Flappy Bird para o Apple Vision Pro

Flappy Experience é um jogo que se inspira no clássico Flappy Bird, lançado há uma década para celulares e tablets, mas que usa os mais diversos recursos do Apple Vision Pro para dar uma nova cara ao game.

Desenvolvido por Tal Kol através do RealityKit, a “sequência espiritual” de Flappy Bird demanda que o jogador movimente os braços para cima e para baixo, imitando um pássaro, para saltar sobre os obstáculos do game, que é dividido em quatro níveis de dificuldade. Kol, vale notar, disponibilizou o código-fonte completo de Flappy Experience no GitHub.

Flappy Experience chega em um momento delicado para o clássico game de 2013, que viu um outro reboot um tanto controverso ser anunciado recentemente após o jogo original ter sido removido das lojas de aplicativos em 2014 por seu criador, Dong Nguyen — que não aprovou a nova versão, diga-se.

O reboot teria sido construído pela The Flappy Bird Foundation em cima de uma plataforma de blockchain (algo que não foi comunicado pelos seus desenvolvedores) depois que a marca “Flappy Bird” foi adquirida pela Gametech após ser abandonada por Nguyen. A desenvolvedora foi fortemente criticada por introduzir criptomoedas ao game e não creditar o criador do game de 2013.

Totalmente gratuito, Flappy Experience já está disponível para download na App Store do visionOS. Ele requer o visionOS 1.2 ou superior para funcionar.