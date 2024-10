Laundry Lens 2.0 incorpora nova interface e suporte a mais idiomas

O Laundry Lens, aplicativo brasileiro que auxilia na interpretação dos símbolos presentes nas etiquetas de roupas, recebeu novos recursos com o lançamento da sua versão 2.0 — deixando a ferramenta ainda mais moderna e acessível.

Publicidade

A atualização traz uma interface totalmente renovada, mais intuitiva e agradável. O objetivo disso, segundo o desenvolvedor, é tornar a navegação mais fluida e dar uma melhor visualização dos símbolos de lavanderia.

A pesquisa também foi aprimorada, tornando mais fácil para as pessoas identificarem e compreenderem as instruções de cuidado com as roupas. Ao digitar uma descrição ou parte do símbolo, o app apresenta os resultados de forma mais rápida e precisa.

Outro destaque da versão 2.0 é a expansão do suporte a seis novos idiomas: catalão, dinamarquês, finlandês, italiano, romeno e turco. Com isso, o Laundry Lens agora atende a um total de 13 idiomas, incluindo o português do Brasil e também o de Portugal.

Publicidade

Para fazer o aplicativo funcionar, é simples: basta apontar a câmera do iPhone ou do iPad para a etiqueta e o app reconhecerá e explicará cada símbolo, indicando as instruções de lavagem e cuidado.

Além disso, ele ainda permite pesquisar manualmente por mais de 70 símbolos organizados em categorias como lavar, secar e passar. Agora, portanto, não há mais desculpas para cometer erros na hora de lavar suas roupas! 😅

O Laundry Lens 2.0 já está disponível para download na App Store.