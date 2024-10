Mensagens via Satélite do iOS 18 ajudam afetados pelo furacão Helene

O iOS 18 foi lançado recentemente e um de seus recursos já tem se mostrado um importante aliado para salvar vidas. Trata-se da função Mensagens via Satélite, a qual permite aos usuários usar um sinal alternativo para enviar mensagens para terceiros quando não houver recepção de rede móvel ou Wi-Fi disponível.

Publicidade

Como notado pelo 9to5Mac, alguns usuários nas redes sociais estão relatando o quanto a novidade está sendo útil para a comunicação com familiares e amigos em meio ao furacão Helene, que tem causado devastação em várias regiões dos Estados Unidos — inclusive, já tendo deixado mais de 100 vítimas fatais no país.

O recurso está sendo importante principalmente porque o furacão vem causando instabilidades e quedas nas redes de telefonia móveis tradicionais, restando a muitos apenas o sinal via satélite como forma de se comunicar. “Eu nunca estive mais agradecido por ser um usuário de iPhone”, disse um usuário.

“Com o serviço da Verizon completamente inoperante após o furacão, o serviço de Mensagens via Satélite da Apple foi extremamente útil para entrar em contato e informar à família que estávamos seguros, etc. […] Uma ferramenta muito útil em momentos como este”, destacou outro.

Publicidade

Algumas pessoas, no entanto, enfrentaram um problema relacionado a terceiros. Um usuário, por exemplo, disse que pôde comunicar-se com seu filho, mas não com o resto da família porque nenhum deles havia a última versão do iOS instalada no iPhone — impossibilitando a recepção da mensagem via satélite.

De qualquer forma, é bom ver como o novo recurso (não disponível no Brasil, cabe destacar) vem se saindo bem em uma situação de grande necessidade. Antes, só era possível usar a conexão com o satélite para ligar ou enviar mensagens para os serviços de emergência no caso de ausência de sinais de rede tradicionais.