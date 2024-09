Moment anuncia gaiola para iPhone com hub USB-C integrado

A fabricante de acessórios Moment anunciou recentemente a SuperCage, uma gaiola estabilizadora (cage) para iPhones desenvolvido com videógrafos e cineastas em mente que tem o diferencial de contar com um hub USB-C embutido.

Feita em alumínio, a gaiola traz trilhos em sua construção que permitem acoplar outros acessórios rapidamente, como microfones, baterias externas e até dispositivos de armazenamento. Há também espaço para a organização de cabos e um encaixe industrial para smartphones completamente ajustável.

O grande chamariz da SuperCage, porém, está na parte de baixo do produto, onde é possível encontrar um hub USB-C completo. Mais especificamente, ele vem com quatro portas USB-C (sendo uma delas capaz de entregar até 100W de potência), uma porta HDMI (4K a 60Hz), duas portas de 3,5mm para fones de ouvido (entrada e saída de áudio) e uma porta para cartões SD.

O acessório, embora possa ser útil em uma variedade de cenários, apela principalmente aos interessados em usar o seu iPhone para gravar vídeos mais longos no formato ProRes/Apple Log, o qual gera arquivos bastante pesados — de modo que torna-se mais interessante utilizar uma unidade de armazenamento externa (como um SSD) do que o armazenamento do próprio dispositivo. Assim, você não precisa segurar dois dispositivos ao mesmo tempo para seguir com a gravação.

O acessório também suporta tripés do tipo Arca, além de trazer pegas que podem ser reposicionadas na estrutura da gaiola, permitindo que você o utilize para capturar vídeos tanto na horizontal (modo paisagem) quanto na vertical (modo retrato) — algo bastante interessante para quem costuma criar conteúdo para plataformas como o TikTok e o Instagram Reels.

Atualmente disponível através de uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter, a SuperCage já bateu com folga a sua meta inicial de US$25.000, devendo ser enviada para os primeiros consumidores em dezembro deste ano.

De acordo com a Moment, a SuperCage é compatível com todos os modelos “Pro” das linhas iPhone 15 e 16. Donos de um iPhone 14 ou mais recente da linha “não-Pro” também podem aproveitar o acessório, mas sem a possibilidade de gravar vídeo diretamente em um dispositivo de armazenamento externo. A SuperCage também é completamente compatível com o Google Pixel 7 e o Samsung Galaxy S23 (ou mais recentes).

Por enquanto, a SuperCage pode ser adquirida por US$160 — preço que saltará para US$200 no momento do seu lançamento.