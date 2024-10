Par de AirPods ajudam a recuperar Ferrari de US$575 mil nos EUA

Uma Ferrari 812 Superfast (modelo 2023) roubada em Greenwich, no estado de Connecticut (Estados Unidos), foi recuperada pelo seu proprietário milionário após ele utilizar a rede Buscar (Find My), da Apple.

O carro de luxo, avaliado em US$575 mil, foi localizado e recuperado em Waterbury — a 94km de Greenwich — pelo departamento de polícia da cidade. O dono da Ferrari deixou seu par de AirPods dentro do automóvel, o que lhe permitiu recorrer à rede Buscar para ajudar a Força-Tarefa de Roubo de Automóveis de Waterbury a encontrar o veículo em um posto de gasolina.

Segundo informações do Eyewitness News 3, ao chegar no local onde o veículo estava estacionado, os policiais viram um homem descer e fugir correndo. O ladrão, no entanto, acabou esquecendo o seu iPhone para trás, o que ajudou as autoridades a determinar sua identidade.

O homem foi posteriormente identificado como Dion Schontten, de 22 anos. Criminoso reincidente, ele foi preso e acusado de furto de veículo motorizado.

Além dos AirPods, o AirTag é outro dispositivo com função semelhante que pode ter a mesma eficácia em circunstâncias semelhantes. Nós, inclusive, já cobrimos alguns casos de veículos recuperados com a ajuda do rastreador da Apple.

