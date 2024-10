Apple anuncia recursos e expande programas envolvendo educação

A Apple anunciou hoje o lançamento de novos recursos educacionais gratuitos para professores e alunos, bem como a expansão de alguns de seus programas na área para novas escolas e comunidades — ambas as ações em comemoração ao Dia Internacional do Professor, comemorado no próximo sábado (5/10).

Segundo a Maçã, estão sendo lançados novos recursos do programa Everyone Can Create (Todos Podem Criar, em tradução livre), como as Creative Activities, uma “coleção de ideias para aulas rápidas, interativas e divertidas que capacitam os educadores a espalhar imaginação e originalidade”.

Com planos de aprendizagem destinados a alunos precoces e demais estudantes, as Creative Activities estão disponíveis no centro de aprendizagem profissional Apple Education Community, o qual, segundo a empresa, também está expandindo seus recursos de colaboração em fórum para mais de 16 países/regiões .

Outra expansão anunciada pela Maçã é do Apple Learning Coach, programa profissional gratuito que visa orientar professores sobre como explorar ao máximo produtos da empresa. Ele agora está disponível em 8 idiomas e 15 países/regiões , com a possibilidade de receber novos inscritos a qualquer momento.

A Apple também destacou a parceria recente com a CodeDoor, organização que oferece treinamento de codificação e capacitação para migrantes na Alemanha, bem como a ampliação de antigas parcerias — como a com a Biblioteca Pública de Nova York, que visa expandir o acesso à tecnologia para alunos de vários níveis.

A Maçã também destacou que está lançando pela primeira vez um Relatório de Impacto na Educação [PDF]. Tradição da empresa em outras áreas (como saúde e meio ambiente), o relatório fornece detalhes sobre “o trabalho que a empresa está fazendo para apoiar professores e alunos em todo o mundo”.