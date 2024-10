Apple é acusada de forçar funcionários a assinar contratos ilegais nos EUA

Ontem, o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (National Labor Relations Board, ou NLRB) levantou a queixa de que a Apple estaria violando direitos trabalhistas com contratos extremamente rígidos para os seus funcionários nos Estados Unidos.

Segundo o órgão estadunidense, a Apple exigiu que seus funcionários assinassem acordos ilegais de confidencialidade, não concorrência e não divulgação. Eles também alegam que a empresa “aplicou excessivamente” políticas envolvendo mídias sociais e má conduta.

Mesmo com a declaração do conselho, divulgada pela Reuters, a Apple parece não estar muito preocupada em tentar resolver as alegações de que estaria “interferindo, restringindo e coagindo funcionários durante o expediente”. Um porta-voz da empresa esclareceu ao veículo que a Apple pretende “divulgar os fatos na audiência”, que acontecerá em janeiro de 2025.

O conselho quer que a Apple revogue suas regras e práticas supostamente ilegais. Eles também acreditam que a empresa é obrigada a notificar sua força de trabalho sobre seus direitos legais.

Em maio, a Bloomberg revelou que o NLRB havia descoberto que a Apple conduzia interrogatórios não autorizados de funcionários da Apple World Trade Center, em Nova York. Na época, a empresa decidiu apelar da decisão.

