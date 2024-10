Apple libera terceiras betas do watchOS 11.1, do tvOS 18.1 e do visionOS 2.1 [atualizado]

Uma nova semana significa… novas versões de testes dos sistemas da Apple. Hoje, foram liberadas as terceiras betas do watchOS 11.1 (compilação 22R5559b ), do tvOS 18.1 ( 22J5557d ) e do visionOS 2.1 ( 22N5558e ).

Publicidade

Curiosamente, a Apple não liberou as sextas betas do iOS 18.1, do iPadOS 18.1 e do macOS 15.1 juntamente a esses outros sistemas, como ela tem feito nas últimas semanas.

Esses softwares, vale lembrar, são os que trarão os primeiros recursos da Apple Intelligence (nos sistemas compatíveis) e deverão ser lançados para todos em outubro. O watchOS, o tvOS e o visionOS, contudo, ainda não contam com o conjunto de ferramentas de IA da Maçã.

Qualquer novidade relevante sobre as versões de testes lançadas hoje, avisaremos aqui. 😉

Atualização 01/10/2024 às 20:12

A Apple também disponibilizou hoje uma nova beta do firmware dos AirPods Pro 2 (compilação 7B5013c ), especificamente apenas para a versão USB-C do modelo.

Na semana passada, a empresa liberou a terceira atualização do firmware dos AirPods Pro 2 só no mês de setembro — e, pelo visto, mais uma está a caminho.