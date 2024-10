Como ajustar a força de pressionamento do Controle da Câmera

O Controle da Câmera (Camera Control) permite que você controle diversos ajustes das lentes dos iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max sem precisar tocar na tela — bastando usar os gestos em cima da área, localizada no canto inferior direito.

Para tornar a sua experiência com esse novo botão dos smartphones da Maçã, é possível ajustar a intensidade do pressionamento leve e do pressionamento duplo leve. Veja só! 📱

Abra os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e entre em “Controle da Câmera”.

Em seguida, escolha uma opção de firmeza para um clique (“Mais Leve”, “Padrão” ou “Mais Firme”) e, depois, na área “Velocidade do pressionamento duplo leve”, opte por “Padrão”, “Lenta” ou “Mais Lenta”.

É possível testar, sem nem mesmo sair dessa tela, todas as opções oferecidas. Assim, você pode ter a certeza de que escolheu aquela que mais lhe agrada.

Simples, não?! 📸

