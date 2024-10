Croissant é um novo aplicativo para cross-posting entre Threads, Bluesky e mais!

O Croissant é um novo aplicativo com o objetivo de facilitar a publicação cruzada (cross-posting) entre o Threads, o Bluesky e o Mastodon — com uma assinatura.

Ben McCarthy, desenvolvedor e designer do Croissant, explica que teve a ideia do aplicativo ao reparar o quão difícil e demorado é o processo de publicar posts com imagens e textos alternativos em múltiplas redes sociais — e que não levou muito tempo até que ele criasse o próprio app que permite tais funções.

McCarthy também afirma que aplicativos de terceiros com a mesma função eram muito focados em profissionais, equipes, marcas, empresas e agências, sendo que seu objetivo com o Croissant era tornar essa função barata e acessível para o usuário comum a realizar parte de seu trabalho.

O aplicativo, já adaptado para o iOS 18, permite personalizar as cores do ícone, postar em simultâneo um fio (thread), imagens, textos alternativos para o Mastodon e o Bluesky, rascunhos automáticos, avisos de conteúdo no Mastodon e opções de privacidade (quem poderá ver seu post, caso o app tenha esse recurso).

Dependendo de como o aplicativo se sair, o desenvolvedor pretende lançar o Croissant para iPad e Mac também, assim como adicionar mais recursos, incluindo agendamento de posts e preenchimento automático de nomes de usuários e hashtags.

O Croissant já está disponível para download na App Store e conta com três planos, um mensal de R$15, um anual de R$100 e um vitalício de R$300.