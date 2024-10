Gurman espera novo iPhone SE com Face ID, chip A18 e Apple Intelligence para 2025, junto a novos iPads Air e Magic Keyboard

A Apple deverá lançar um novo iPhone SE, além de modelos atualizados do iPad Air e um Magic Keyboard aprimorado já no início do próximo ano, de acordo com novas informações trazidas pelo jornalista Mark Gurman, da Bloomberg.

Publicidade

O próximo iPhone SE (codinome V59 ) poderá trazer uma tela de 6,1 polegadas e ter o Touch ID sendo substituído pelo Face ID. Caso isso se concretize, será o fim em definitivo do icônico botão de Início em toda a linha de produtos da Maçã.

E não para por aí: segundo os rumores, o novo SE deverá contar com uma tela OLED , o chip A18 (o mesmo do iPhone 16, diga-se) e apenas uma câmera traseira, diferenciando-se do iPhone 14, que conta com duas.

Conforme relatado por Gurman, o dispositivo deverá contar também com suporte à Apple Intelligence, a IA que chegará ainda este ano nos modelos mais recentes — como os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max e a toda a linha iPhone 16. Isso pode indicar que ele será equipado com 8GB de RAM .

iPad Air e Magic Keyboard

Segundo Gurman, o iPad Air atualizado manterá o mesmo design externo, mas melhorias internas são esperadas. Ele não especificou os detalhes das atualizações, mas indicou que os modelos de 11″ e 13″ (codinomes J607 e J637 , respectivamente), receberão melhorias.

Publicidade

Ainda de acordo com Gurman, a Maçã também apresentará uma nova versão do Magic Keyboard para o iPad Air, provavelmente com um trackpad maior e uma fileira de teclas de função, semelhantes ao Magic Keyboard do iPad Pro.

Essas atualizações deverão marcar o início dos lançamentos da Apple para 2025. Antes disso, contudo, há mais um evento previsto para este ano, o qual deverá trazer alguns novos Macs com o chip M4 — entre eles, conforme reafirmado por Gurman, MacBooks Pro, iMac e Mac mini atualizados.

Publicidade

É possível, ainda, que nesse evento a Apple atualize o iPad mini e o iPad de entrada.

Comprar iPhone SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.869,10

Preço parcelado: a partir de R$4.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou (PRODUCT)RED

Capacidades: 64GB, 128GB ou 256GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.