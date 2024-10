iPhones 16 Pro lideram vendas de smartphones da Apple; modelos de entrada caem em relação ao ano passado

Um levantamento feito pelo analista Samik Chatterjee (da JPMorgan) e compartilhado pelo PhoneArena revelou mudanças nos prazos de entrega dos modelos da linha iPhone 16, nos ajudando a entender melhor o estado da demanda pelos novos aparelhos.

De acordo com Chatterjee, o iPhone 16 viu o seu prazo de entrega cair em 7 dias da segunda para a terceira semana após o seu lançamento, enquanto o iPhone 16 Plus viu as datas recuarem em 11 dias. Para efeitos de comparação, tanto o iPhone 15 quanto o iPhone 15 Plus viram seus prazos de entrega caírem apenas um dia após o mesmo período no ano passado.

Se a demanda pelos modelos de entrada não está tão grande quanto em 2023, a procura pelos modelos mais caros conseguiu desta vez superar a dos dispositivos anteriores. Isso porque, enquanto a demanda pelos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max recuou em sete e nove dias (respectivamente) depois dessas primeiras semanas no ano passado, os prazos de entrega dos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max permanecem inalterados desde o último dia 20/9.

Ainda segundo o analista, os Estados Unidos representam 32% de todos os pedidos pelos novos iPhones, enquanto a China vem logo em seguida com 20%. Apesar de manter o segundo lugar, a potencia asiática também viu uma queda drástica na demanda pelos aparelhos de entrada da Maçã este ano, com os modelos “Pro” em uma crescente.

Na Europa, também são os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max que estão liderando as vendas da Apple, embora a demanda por lá seja considerada “moderada”. Os maiores mercados da empresa no Velho Continente (pelo menos levando em conta apenas os modelos mais caros) são o Reino Unido e a Alemanha, com 5% cada de todos os envios de iPhones.

Apple cortando produção dos iPhones 16

Outra informação que corrobora essa performance abaixo do esperado para os iPhones 16 “base” é uma nota enviada por analistas da Barclays para investidores, a qual foi vista pelo pessoal do 9to5Mac e diz que a Apple teria cortado a produção desses modelos em 3 milhões de unidades.

Mais especificamente, a Apple teria cortado pedidos para um “componente semicondutor chave”. Além disso, “cheques de venda direta” sugerem um declínio de 15% na comparação ano a ano nas vendas dos iPhones 16.

A previsão do banco é que a Apple feche o terceiro trimestre com 51 milhões de unidades enviadas. O quarto trimestre, por outro lado, enfrenta previsões um pouco mais preocupantes por conta do atraso no lançamento da Apple Intelligence, a adoção limitada de recursos de IA fora dos EUA e as diferenças tímidas de hardware em relação aos modelos do ano passado.

