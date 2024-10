iPhones 16 têm custo de fabricação mais elevado em relação aos iPhones 15

Uma análise do banco TD Cowen publicada pelo AppleInsider, a qual leva em consideração o custo material (bill of materials, ou BOM) de cada componente dos dispositivos, estima que o custo de fabricação dos iPhones 16 é superior em alguns poucos dólares ao da linha iPhone 15, lançada pela empresa no ano anterior.

Publicidade

Levando em consideração o iPhone 16 base, por exemplo, a Apple gasta US$416 em materiais para a fabricação do aparelho — US$21 a mais que os US$395 gastos pela empresa no iPhone 15. No iPhone 16 Pro Max o gasto é de US$485, contra US$453 do iPhone 15 Pro Max — o que representa um aumento de US$32 (7%).

Uma tabela detalhada com os dados do modelo mais caro mostra que a tela de 6,9 polegadas e o conjunto de câmeras traseiro empatam como os componentes com os maiores custos de fabricação. Ambos custam US$80 para a Apple, cada um representando cerca de 16% no custo total.

Os dois componentes aumentaram de preço em relação aos do ano passado, quando o conjunto de câmeras custava para a Apple US$70 e o display, US$75. Os sensores também tiveram o preço elevado de US$16 para US$19 — provavelmente resultado da adição do botão para o Controle da Câmera.

Publicidade

Embora tenha aumentado o tamanho da bateria, a Apple gasta os mesmos US$15 nos materiais para fabricá-la. A maioria dos componentes teve seu BOM mantido ou elevado, mas alguns tiveram o custo reduzido, como os responsáveis pelo gerenciamento de energia, que tiveram uma redução de US$20 para US$17.

Cabe sempre destacar que esse tipo de estimativa leva em consideração apenas o custo dos materiais envolvidos na fabricação, não contabilizando os gastos da Apple com coisas como pesquisa, marketing, desenvolvimento e pessoal.

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro,10499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro-Max,12499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16,7799.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Plus,9499.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.