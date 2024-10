Microsoft adiciona capacidades de voz, visão e mais ao Copilot

A Microsoft anunciou hoje um conjunto de novidades focadas no Copilot, seu serviço de inteligência artificial. Segundo a empresa, agora a IA tem novas capacidades e se adapta a você com um estilo distinto, fornecendo não apenas informações, mas também incentivos, feedback e até conselhos.

Além disso, a empresa está descontinuando o headset HoloLens 2, como veremos a seguir.

Copilot Voice

Uma das principais novidades se assemelha a algo lançado recentemente pelo ChatGPT: trata-se da Copilot Voice. Segundo a Microsoft, essa é a maneira mais intuitiva e natural de fazer uma pergunta rápida ou até mesmo “desabafar no final de um dia difícil”. A princípio, estão disponíveis quatro opções de voz para escolher.

Copilot Vision

Enquanto isso, a Copilot Vision, como o nome sugere, vê o que está sendo observado pelo usuário. Ele entende a página da web que você está visualizando — levando em conta tanto textos quanto imagens —, podendo responder perguntas sobre seu conteúdo. O recurso ainda está em fase de testes.

Copilot Discover

O Copilot Discover, por sua vez, oferece um guia prático para seus recursos mais usados. Com sua permissão, essas informações são personalizadas com base em suas interações com outros serviços da Microsoft, ajudando os usuários a realizarem diversas atividades.

Outras novidades anunciadas hoje incluem:

Copilot no Microsoft Edge : agora é ainda mais fácil acessar o Copilot diretamente do navegador Microsoft Edge, simplesmente digitando @copilot na barra de endereço.

: agora é ainda mais fácil acessar o Copilot diretamente do navegador Microsoft Edge, simplesmente digitando @copilot na barra de endereço. Copilot Labs : fornece a oportunidade de testar nossos recursos experimentais que ainda estão em desenvolvimento (incluindo o Copilot Vision).

: fornece a oportunidade de testar nossos recursos experimentais que ainda estão em desenvolvimento (incluindo o Copilot Vision). Copilot Daily : gera um resumo de notícias e clima, tudo lido em sua voz favorita do Copilot, com mais opções como lembretes do que está por vir. A Microsoft está trabalhando com um número de editores, como Reuters, Axel Springer, Hearst Magazine e Financial Times — com a adição de mais fontes ao longo do tempo.

: gera um resumo de notícias e clima, tudo lido em sua voz favorita do Copilot, com mais opções como lembretes do que está por vir. A Microsoft está trabalhando com um número de editores, como Reuters, Axel Springer, Hearst Magazine e Financial Times — com a adição de mais fontes ao longo do tempo. Think Deeper: o Copilot agora pode raciocinar sobre questões mais complexas e fornecer respostas detalhadas e passo a passo para questões desafiadoras. É uma habilidade inicial do Copilot que ainda está em desenvolvimento, então está acessível somente pelo Copilot Labs.

O Copilot atualizado está sendo lançado hoje no iOS e no Android, além de na web e no Windows. Nem todos os recursos, porém, estão disponíveis em português ou foram liberados no Brasil ainda.

A Microsoft disse, ainda, que está animada para começar a lançar o Copilot no WhatsApp para ajudar os usuários “a experimentar interações naturais e envolventes”.

HoloLens 2 descontinuado

Em uma nota relacionada, a Microsoft confirmou junto aos anúncios de hoje que seu headset de realidade mista, HoloLens 2, foi descontinuado. Segundo o UploadVR, a empresa continuará a liberar atualizações críticas de segurança para ele até o final de 2027.

O que a empresa não confirmou, no entanto, é se um “HoloLens 3” está nos planos; no entanto, os interessados ​​ainda podem adquirir uma unidade até que os estoques acabem.

