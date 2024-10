Produção de iPhones é afetada por incêndio em fábrica na Índia

Um incêndio na fábrica de componentes para iPhones do Tata Group em Tamil Nadu, na Índia, interrompeu a produção da Apple e levantou preocupações sobre possíveis problemas de abastecimento durante a próxima temporada de vendas festivas.

A fábrica, que produz painéis traseiros e outras peças essenciais para os iPhones 14 e 15, foi fechada por tempo indeterminado devido aos graves danos causados pelo fogo, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters.

Segundo a agência, a unidade do Tata é a única fornecedora de painéis traseiros de iPhones na Índia, entregando componentes tanto para as operações de fabricação da Foxconn no país quanto para a sua própria linha de montagem.

O incidente pode impactar a capacidade da Maçã de atender à demanda durante a temporada de festas do fim de ano, que tradicionalmente apresenta um aumento nas vendas entre o final de outubro e o início de novembro.

Estimativas da Counterpoint Research apontam que a Apple poderá enfrentar dificuldades para atender até 15% da demanda prevista de 1,5 milhão de unidades dos modelos 14 e 15 de iPhones na Índia durante esse período.

A firma observou ainda que, embora os fornecedores da empresa geralmente mantenham um estoque de painéis traseiros para três a quatro semanas, acredita-se que a gigante possua estoques para até oito semanas.

Impactos

Esse estoque poderá ajudar a evitar uma escassez imediata, mas se a interrupção continuar, a Apple poderá recorrer às suas fábricas na China — talvez abrindo novas linhas de montagem ou aumentando os turnos para manter a produção.

O impacto do incêndio vai além das vendas locais, já que o Tata exporta iPhones e peças para países como China, Estados Unidos e Holanda. Dados alfandegários mostram que essas exportações valeram mais de US$250 milhões no ano até agosto.

A interrupção na produção ocorre em meio aos esforços da Índia para tentar se firmar como um grande centro de fabricação de eletrônicos, como parte da iniciativa Make in India do primeiro-ministro Narendra Modi. No entanto, os problemas recorrentes na cadeia de suprimentos envolvendo fornecedores da Apple, como a Foxlink e a Pegatron, mostram os desafios que o setor de eletrônicos ainda enfrenta no país.

O Tata não quis comentar o caso. A fábrica tinha cerca de 20 mil funcionários e ainda não se sabe se o incêndio vai atrasar o início da montagem completa de iPhones em outra unidade da companhia, que estava planejada para começar este ano.

A empresa ainda possui outras fábricas de iPhones na Índia. Uma delas fica perto da cidade de Bengaluru, que foi comprada da Wistron, e outra também está localizada em Tamil Nadu, perto de Chennai, que o Tata planeja comprar da Pegatron.

Mesmo assim, analistas estimam que a contribuição da Índia para as remessas globais de iPhones deverá aumentar para 20-25% este ano, em comparação com 12-14% no ano passado, apesar dos contratempos temporários.

via AppleInsider