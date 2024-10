Threads aumenta tempo de edição de posts e expande recursos do fediverso

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, anunciou hoje novas funções para o Threads. Agora, quem conectou sua conta ao fediverso poderá ver seguidores e curtidas de outras redes, como o Mastodon e o Pixelfed.

A atualização também possibilita que os usuários acessem a atividade de uma publicação ou a lista de seguidores para ver interações de outros servidores ao selecionar as opções “seguidores do fediverso” ou “curtidas do fediverso”.

O Threads também aumentou o tempo para editar postagens de 5 para 15 minutos. Se uma conta estiver conectada ao fediverso, por exemplo, as postagens editadas serão compartilhadas lá 15 minutos depois que o tempo de edição acabar.

Essas mudanças mostram que o Threads continua correndo atrás da concorrência e buscando se diferenciar, se conectando cada vez mais ao fediverso — algo que começou em março, quando as contas puderam ser integradas pela primeira vez.

Antes, os usuários só podiam ver respostas do fediverso nas próprias postagens. Agora, eles também podem ver essas respostas nas postagens de outras pessoas, mas ainda não conseguem responder; essa função continua em desenvolvimento.

O Threads é a maior rede social usando o protocolo ActivityPub e tem cerca de 200 milhões de usuários; já o fediverso tem mais de 12 milhões. Ao contrário do X (ex-Twitter), que cobra para editar posts, o Threads permite edição de graça para todos.