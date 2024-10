Veja o trailer de “Before”, novo thriller psicológico do Apple TV+ com Billy Crystal

O Apple TV+ liberou há pouco o trailer oficial de “Passado” (“Before”) , seu thriller psicológico “atmosférico” estrelado pelo ator Billy Crystal, cuja data de estreia está marcada para 25 de outubro.

O enredo da série é centrado no personagem Eli (Crystal), um psiquiatra infantil que, logo após perder a esposa, Lynn (Judith Light), encontra um garoto com problemas, Noah (Jacobi Jupe), o qual parece ter uma conexão marcante com o passado do protagonista. À medida que ele tenta ajudar o menino, o misterioso laço entre eles se aprofunda cada vez mais.

O elenco da produção traz talentos como a indicada ao Oscar Rosie Perez (“The Flight Attendant”), que interpretará a mãe adotiva de um dos pacientes de Eli, bem como a indicada ao Tony Maria Dizzia (“Orange Is the New Black”) e Ava Lalezarzadeh (“In the Garden of Tulips”).

Criada por Sarah Thorp (“Caçador de Recompensas”), que também atua como showrunner, roteirista e produtora executiva,“Before” é uma produção Paramount Television Studios. Além de atuar, Crystal também trabalha como produtor ao lado do vencedor do Oscar Eric Roth (“Assassinos da Lua das Flores”), bem como do diretor do piloto Adam Bernstein (“Silo”) e da diretora de produção Jet Wilkinson (“Truth Be Told”).

As duas primeiras partes da série serão liberadas já na estreia, enquanto os oito episódios remanescentes serão liberados semanalmente, às sextas-feiras, até o dia 20/11.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

