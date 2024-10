WhatsApp agora oferece filtros e planos de fundo em chamadas

A Meta resolveu aproximar ainda mais o WhatsApp e o Instagram com o lançamento de novos recursos no mensageiro que visam tornar as chamadas de vídeo ainda mais divertidas.

Publicidade

Falo da possibilidade de adicionar filtros e planos de fundo (backgrounds) durante as ligações — seja para melhorar sua aparência (com os clássicos filtros) ou para se descontrair (ou manter a privacidade do seu local) durante a videochamada.

now you can add backgrounds and filters on video calls 🤳 set the vibe and show up in new ways, it’s your call pic.twitter.com/LNVWfaKCBy — WhatsApp (@WhatsApp) October 1, 2024 agora você pode adicionar fundos e filtros em videochamadas 🤳 defina o clima e apareça de novas maneiras, a decisão é sua

Ao todo, o WhatsApp oferece dez filtros (Quente, Frio, Preto e branco, Feixe de luz, Sonho, Luz de prisma, Fisheye, TV vintage, Vidro congelado e Dois tons) e dez planos de fundo (Desfocado, Sala de estar, Escritório, Café, Pedregulhos, Comidinhas, Suave, Praia, Pôr do sol, Comemoração e Floresta), os quais podem ser combinados entre si para que você possa deixá-los ao seu gosto.

Os filtros foram criados para permitir que você transforme a conversa em um ambiente divertido, seja com um toque de cor ou com um estilo mais artístico. Com os planos de fundo, é possível manter a privacidade do local onde você está, transformando o ambiente em um café ou uma sala de estar aconchegante para transmitir uma imagem mais refinada.

Segundo o WhatsApp, serão oferecidas ainda opções de retoque e pouca luminosidade — as quais realçam a claridade do ambiente, deixando as ligações de vídeo “mais vivas e agradáveis”.

Publicidade

Para visualizar os filtros e planos de fundo nas ligações de vídeo individuais ou em grupo, basta tocar nos ícones de efeito (no canto superior direito da tela) para exibi-los.

Esses efeitos serão disponibilizados para todos nas próximas semanas, então certifique-se de manter o WhatsApp atualizado no seu dispositivo.