WhatsApp testa nova seção com métricas sobre canais no iOS

O WhatsApp começou a testar recentemente no iOS uma nova seção para o seu aplicativo que oferece dados detalhados sobre a audiência de um canal, com direito a gráficos e dados mais específicos sobre os seus seguidores.

Notada na versão 24.20.10.71 do mensageiro, disponível no TestFlight, essa nova seção fica dentro de um menu chamado “Insights” e já estava sendo testada há algum na versão do WhatsApp para Android. Segundo informações do WABetaInfo, ela traz informações sobre um canal referentes aos últimos 30 dias de atividade.

Ainda de acordo com o site, a nova seção traz o número total de pessoas que visualizaram as últimas atualizações de um canal, a distribuição geográfica dos seus seguidores e informações sobre a mudança líquida de seguidores no último mês. A ideia aqui é justamente dar a administradores a chance de adaptar o seu conteúdo com base nesses dados, de modo a atrair e reter seguidores.

Há também um gráfico que ilustra as mudanças na contagem de seguidores nos últimos 30 dias, levando em conta, ao mesmo tempo, novos seguidores, o total de seguidores e pessoas que deixaram de seguir o canal. O mensageiro, vale notar, leva em conta tanto usuários que saíram ativamente de um canal quanto pessoas que acabaram excluindo suas contas inteiras nessa contagem.

Um detalhe importante, porém, é que o canal precisa ter pelo menos 100 seguidores para que esses dados sejam disponibilizados. Do contrário, o WhatsApp não consegue reunir informações suficientes para exibir tais métricas.

Como dito, essa nova seção está disponível para alguns usuários da versão beta do WhatsApp no iOS. Ela ainda não tem uma data de lançamento confirmada, mas é esperado que chegue para mais pessoas nas próximas semanas.