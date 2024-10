Adobe anuncia Photoshop Elements & Premiere Elements 2025

A Adobe anunciou hoje as mais recentes edições dos seus softwares simplificados de edição de foto e vídeo — o Photoshop Elements 2025 e o Premiere Elements 2025. Novamente focados em recursos de inteligência artificial (IA), os apps trazem novas maneiras para trabalhar com certos recursos de forma mais acessível.

Assim como muitos aplicativos de edição na atualidade, o Photoshop Elements agora conta com um recurso que permite simplesmente passar o pincel sobre determinado objeto/sujeito em uma imagem para removê-lo em questão de segundos — o que elimina a necessidade de realizar uma seleção manual visando a remoção.

A IA também é responsável por novos recursos envolvendo profundidade. Agora o app permite ao usuário escolher um ponto de foco para a ferramenta adicionar um efeito de desfoque apenas no local necessário, permitindo ajustar detalhes como a intensidade, a distância focal e a faixa para uma aparência perfeita.

O app também conta com um seletor para permitir mudar a cor de qualquer objeto em uma foto, combinar múltiplas imagens em uma só, adicionar efeitos que lembram movimento, bem como adicionar um toque mais sofisticado com novos fundos com texturas e gráficos modernos às fotos editadas no aplicativo.

Premiere Elements fica ainda mais poderoso

Uma das principais novidades da nova versão do Premiere Elements é a possibilidade de criar títulos dinâmicos com mais controles de texto. É possível escolher entre novos modelos e estilizar o texto para combinar com o que está sendo apresentado no vídeo, com controles como alinhamento, tamanho, direção, cor, espaçamento, etc.

O Premiere Elements também conta agora com recursos que permitem fazer um melhor tratamento de cores. Há uma nova ferramenta para Equilíbrio de Branco para garantir detalhes verdadeiramente brancos, bem como controles que permitem fazer ajustes precisos de cor e brilho na cena ou em áreas específicas.

O app agora também permite ajustar a cor da filmagem com predefinições; editar vídeos mais rapidamente com uma linha do tempo simplificada; escolher entre modelos gratuitos do Adobe Stock; e selecionar Edições Guiadas para os vídeos, com opções para fazer correções rápidas, adicionar efeitos, transições ou animações.

Com suporte completo aos chips M3 da Apple, os dois apps também trazem algumas opções em aplicativos complementares , ambos em fase beta, como recursos criativos para a web, correções com um clique no aplicativo mobile e sincronização automática de fotos e vídeos com o Elements Organizer.

Separadamente, as licenças de três anos do Photoshop Elements e do Premiere Elements 2025 podem ser adquiridos por R$480, com o upgrade saindo por R$380. O pacote com os dois softwares sai por R$710 (upgrade por R$570) para usuários comuns e R$380 para alunos e professores.

via MacRumors