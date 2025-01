AirPods 4 e AirPods Max (USB-C) não melhoraram em reparabilidade, mostra iFixit

Após o desmonte dos aparelhos que compõem a linha iPhone 16, foi vez de a iFixit revelar as entranhas dos AirPods 4 e também dos AirPods Max com USB-C, mostrando que eles não evoluíram em termos de reparabilidade.

O vídeo da iFixit começa com o desmonte dos AirPods 4, que exigem muito calor para serem abertos devido à quantidade de cola usada nos fones de ouvido. Dessa forma, o reparo se torna praticamente impossível — com o descarte e a substituição sendo o único remédio real para AirPods defeituosos.

Embora a construção seja praticamente a mesma da dos AirPods de terceira geração, há uma diferença com relação a um componente: o microfone interno na versão equipada com Cancelamento Ativo de Ruído é maior que o do modelo sem ele.

O estojo de carregamento dos AirPods 4 também foi desmontado, descobrindo-se que ele possui uma bateria de 345mAh — a mesma do estojo de carregamento dos modelos anteriores.

Portanto, assim como os AirPods de terceira geração, os novos modelos receberam nota 0 (de 10) em reparabilidade.

AirPods Max

Diferentemente dos modelos de entrada, o desmonte dos AirPods Max é relativamente simples. A nova versão com USB-C, porém, usa mais adesivos do que o modelo Lightning — mas, no geral, a construção é quase idêntica entre ambos.

Também por isso, os AirPods Max com USB-C garantiram 6 pontos (de 10) em reparabilidade, a mesma nota do modelo Lightning. A iFixit aponta, entretanto, que trata-se de uma pontuação provisória, já que ela avaliará a disponibilidade de peças de reposição ou manuais de conserto para o produto.

