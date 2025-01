Apple é favorecida em disputa contra a Gradiente sobre a marca “iphone” no Brasil

A disputa sem fim entre a Apple e a Gradiente no Brasil ganhou mais um capítulo. Ao julgar duas ações envolvendo o caso, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) proferiu sentença favorável à Maçã no reconhecimento da marca “iphone” no Brasil, embora tenha negado o pedido da empresa visando a caducidade da marca “G Gradiente Iphone”.

A primeira ação em si é justamente referente ao processo principal movido pela Gradiente para solicitar à justiça a anulação da marca iPhone, da Apple, por ter solicitado o registro da marca “G Gradiente Iphone” ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2000. A empresa entrou com recurso à decisão da justiça favorável à Maçã com a pretensão de reverter o resultado.

No julgamento, a Segunda Turma acompanhou por unanimidade o entendimento do relator Wanderley Sanan Dantas, negando o recurso e confirmando a decisão da primeira instância. Segundo Dantas, “apesar de explorarem o mesmo segmento mercadológico, os elementos nominativos e figurativos das marcas são suficientemente distintos a ponto de não gerar confusão ou associação indevida”.

Apesar de essa decisão ter sido favorável à Maçã, com o entendimento de que as duas marcas podem conviver pacificamente, a Segunda Turma negou um pedido da gigante de Cupertino para que seja aplicado o artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que prevê a extinção de um registro no INPI caso não haja uso da marca em até cinco anos, à marca “G Gradiente Iphone”.

Enquanto na primeira instância a justiça foi favorável à Maçã, a Segunda Turma Especializada anulou a sentença e determinou a “redistribuição dos autos por sorteio entre as varas federais especializadas em propriedade intelectual”, visando uma nova instrução e julgamento. O colegiado entende que a ação da Maçã não poderia tramitar com a da Gradiente, o que teria gerado um “vício intransponível”.

Vale ressaltar que, para além dessas duas ações, continua em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) um agravo em recurso extraordinário que discute uma possível exclusividade do uso do termo “iphone” para a Apple. O resultado desse julgamento terá repercussão geral — ou seja, precisará servir como orientação para o judiciário brasileiro em casos semelhantes.

via O Globo