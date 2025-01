Bot do Microsoft Copilot está agora disponível no WhatsApp

Após liberar o chatbot do seu serviço de inteligência artificial no Telegram, a Microsoft disponibilizou o Copilot no WhatsApp. Para acessá-lo, basta escanear o código QR no site da Microsoft ou clicar/tocar nesse link e você será redirecionado para um chat no qual poderá fazer o uso da IA pelo próprio mensageiro.

Ontem (1º de outubro), como informamos, a Microsoft revelou inúmeras novidades para o Copilot — como Copilot Voice, Copilot Vision, Copilot Discover e outras funções —, sendo a liberação no WhatsApp mais uma delas.

A integração do Copilot ao WhatsApp representa um avanço significativo na forma como as IAs podem ser utilizadas nas plataformas de mensagens. Essa integração é realizada de maneira a garantir que usuários tenham acesso rápido e fácil às funcionalidades da IA, sem a necessidade de aplicativos adicionais.

Vale notar que, embora as instruções estejam em inglês, você pode interagir com comandos em português que ela entenderá e retornará os resultados no nosso idioma sem problemas.