Brasileiros relatam problemas na ativação do iMessage e do FaceTime no iOS 18

Alguns usuários têm enfrentado dificuldades na ativação do iMessage e do FaceTime após o lançamento do iOS 18. A falha, contudo, parece afetar principalmente clientes da operadora Vivo; mesmo números usados há anos na Conta Apple (antigo ID Apple) estão sendo atingidos.

Um dos afetados foi o nosso patrão Romário Henrique, que usava a versão beta do iOS 18 em seu iPhone e notou que os referidos serviços da Apple deixaram de funcionar. Inicialmente, ele atribuiu o problema à instabilidade típica das versões de teste, mas a falha persistiu mesmo após a atualização para a versão final do sistema.

Até hoje, ele ainda não conseguiu ativar nem o iMessage e nem o FaceTime com seu número de celular, apenas com o email da Conta Apple. A namorada dele relatou a mesmíssima dificuldade após realizar uma instalação limpa do iOS 18.

Alguns outros usuários também notaram um erro na seção “Início de Sessão e Segurança” dos iPhones (Ajustes » Seu nome » Início de Sessão e Segurança), na qual é exibida a seguinte mensagem: “Indisponível para iMessage e FaceTime.”

Ao clicar no ícone “i”, surge a explicação: “Este número de telefone não pode ser usado pelo iMessage nem pelo FaceTime – Você deve ter um cartão SIM associado a um dispositivo Apple para usar o iMessage e o FaceTime com o número [número].”

O que chama ainda mais atenção é que, enquanto novas linhas inseridas no iPhone são ativadas no iMessage e no FaceTime sem problemas, as mais antigas (e que suportavam os serviços) não podem ser ativadas de nenhuma forma.

Em todos os casos, os cartões SIM estão devidamente inseridos (ou registrados, no caso dos eSIM) e as demais funções, como fazer e receber ligações, enviar e receber SMS, além do uso da internet móvel, continuam funcionando normalmente. Isso reforça a ideia de que o problema está exclusivamente relacionado à ativação dos serviços da Apple, já que a comunicação com a rede da operadora permanece normal.

Em contato com o suporte da Maçã, os consultores até tentam resolver a situação seguindo o tutorial da empresa, mas sem sucesso. Alguns consumidores ouviram que seus números haviam sido “excluídos” do sistema e que uma eventual reativação poderia levar até dois meses.

Recentemente, o suporte sênior reconheceu o problema, dizendo estar “ciente da situação com algumas pessoas” e chamando os problemas de “casos isolados”. Não há, ainda, um diagnóstico claro sobre a causa.

Segundo eles, após a atualização para o iOS 18, alguns dispositivos não recebem um SMS internacional oculto necessário para ativar os serviços. O suporte recomendou verificar com a operadora, mas a Vivo sempre confirma que as linhas estão habilitadas para receber comunicações internacionais.

O MacMagazine apurou que o problema não é exatamente novo, mas parece ter afetado mais usuários com a liberação do iOS 18. Em uma breve pesquisa no MM Fórum, foi possível encontrar relatos do mesmo erro ocorrendo em 2022 e em 2023, indicando que ele já afetou usuários em versões anteriores do sistema operacional.

Não se sabe se a falha está relacionada à Apple, aos servidores, à comunicação com a operadora ou até mesmo a uma possível configuração incorreta pelos usuários.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da Vivo, mas até o momento não obteve retorno. Enquanto isso, não há uma solução definitiva para o problema que impede o uso pleno dos serviços da Apple no iOS 18.

Mais alguém enfrentando o mesmo problema por aí?