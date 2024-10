Como colocar uma gravação e a transcrição dela no app Notas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Notas (Notes) do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 ganhou uma função muito útil. Estou me referindo à possibilidade de fazer gravações de áudio dentro dele, sem precisar recorrer ao app Gravador (Voice Memos).

Se ele estiver em certos idiomas, é possível ir além: fazer com que as palavras faladas sejam transcritas, com a adição de textos à nota ou copiá-lo para outros documentos, por exemplo. Veja todos os detalhes dessa nova função! 🗣️

Compatibilidade das transcrições de gravações

As transcrições estão disponíveis em inglês (África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido) e nos seguintes dispositivos:

iPhones : iPhones 12 e posteriores.

: iPhones 12 e posteriores. iPads : iPad mini (6ª geração), iPad (10ª geração), iPad Air (4ª geração e posteriores), iPad Pro de 11″ (3ª geração e mais recentes), iPad Pro de 12,9″ (5ª geração e posteriores) e iPad Pro de 13″ (M4).

: iPad mini (6ª geração), iPad (10ª geração), iPad Air (4ª geração e posteriores), iPad Pro de 11″ (3ª geração e mais recentes), iPad Pro de 12,9″ (5ª geração e posteriores) e iPad Pro de 13″ (M4). Macs: todos os computadores equipados com Apple Silicon (M1, M2 e M3 e suas variantes).

Em nossos testes, foi necessário alterar o idioma do iPhone, do iPad e do Mac para o inglês de um desses países para que a transcrição pudesse ser feita.

Além disso, o download do reconhecimento de fala foi necessário ao usá-lo pela primeira vez.

Como gravar um áudio no Notas e visualizar a sua descrição

Abra o app Notas no seu iPhone, iPad ou Mac e encontre a nota na qual deseja adicionar a gravação.

No iPhone/iPad, toque no ícone de um clipe de papel e escolha “Gravar Áudio”; no Mac, selecione o ícone com uma onda sonora na barra de ferramentas.

Para iniciar a gravação, toque/clique no botão com uma bolinha vermelha. Selecione o de pausar, se quiser, e no de retomar para continuar a gravação. Quando estiver satisfeito, escolha “OK”.

Caso o áudio seja disponibilizado com uma transcrição, você pode vê-la abrindo a gravação e selecionando o botão representado por aspas (no canto inferior esquerdo).

Indo até os três pontinhos, você pode fazer uma busca na transcrição, copiá-la ou realizar outras ações, como fazer o compartilhamento, apagá-la ou renomeá-la.

Bem bacana, não acharam?! 😊