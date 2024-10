Como mudar a fonte das suas anotações no app Notas [Mac]

O aplicativo nativo Notas (Notes) do macOS possibilita que você crie e armazene as suas anotações em um único lugar, podendo até mesmo guardá-las em sua conta do iCloud — assim, elas ficam seguras e podem ser acessadas a partir de qualquer aparelho com a sua Conta Apple (antigo ID Apple).

Uma dica simples envolvendo esse app permite que você altere as fontes usadas em seus textos das notas, fazendo com que elas fiquem ainda mais personalizadas. Veja como fazer! 📝

Com o Notas aberto, selecione aquela que quiser mudar as fontes. Selecione o trecho ou o texto desejado, clique com o botão direito do mouse e escolha Fonte

» Mostrar Fontes.

Com isso, uma janelinha com as fontes disponíveis no macOS será aberta. Para escolher uma delas, basta clicar em cima do seu nome.

Já sabia dessa possibilidade? 😊

